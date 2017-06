Between a Rock and a Hard Place

O horrífico desastre de Grenfell Tower está longe de estar terminado. E não será apenas o número de mortos (um embaraço para as autoridades) que terá de ser revisto.

Aquela torre expõe no coração desta capital uma fraqueza, uma incapacidade, uma falta de controlo. Grenfell Tower é uma catástrofe para o governo e não podia ter surgido em pior altura. Não tenho qualquer gozo em bater em Mrs May por ter fugido, por ter lidado erroneamente com o desastre, a consequência está à vista: Mrs May erodiu ainda mais a sua credibilidade pública, numa altura em que tanto precisava dela (para não falar da humilhação que sofreu hoje ao ser vaiada e chamada de "cobarde" na visita à igreja que abrigava os sobreviventes).

Resta saber se conseguirá na próxima quarta-feira que o seu governo passe sem sofrer o equivalente a uma moção de desconfiança. Com as manifestações que desceram hoje até Downing Street clamando "May must go", formando uma espiral de frustração e raiva tangível, adensam-se dúvidas de que Mrs May consiga sobreviver à próxima semana.

Quanto à Justiça que as famílias das vítimas justamente reivindicam, uma nota apenas: encontrar culpados rapidamente é sempre um perigo. E infelizmente tudo aponta para que não seja uma pessoa ou um grupo de pessoas que se possa dependurar na praça pública mas um sistema que tem perdurado por décadas.

Uma coisa, no entanto, parece certa: o partido conservador não vai sair bem destes inquéritos de averiguação de responsabilidade pública.

Clara Macedo Cabral, escritora a viver em Londres desde 2005