A tampa de Temer e a bofetada de Marcelo

Presidente da República e primeiro-ministro levavam uma surpresa e foram surpreendidos. Mas o fora que levaram não tem relevância nenhuma se comparado com o fora que Temer ouve todos os dias

ma das notícias que marcou a última semana foi a tampa que o presidente do Brasil Michel Temer deu a Marcelo Rebelo de Sousa. No sábado, o Presidente da República deslocou-se ao Rio de Janeiro e a São Paulo com António Costa para comemorar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e assim que tomou conhecimento que o presidente brasileiro iria faltar devido a um problema de agenda, optou por desvalorizar o episódio. Desvalorizou, mas usou algum humor. Aquilo que retive como mais importante foi ter dito que não precisava do encontro com o seu homólogo para sentir o abraço do Brasil. E, de facto, não.

Ponto prévio. Temer e Marcelo têm muito pouco em comum. O homem que sucedeu a Dilma Rousseff é cada vez mais um político sozinho (dentro e fora do Planalto), reprovado pela maioria dos brasileiros e que tem visto o seu nome arrastado pela Operação Lava Jato. Já o português é um presidente com uma elevada taxa de aprovação, que faz questão de conhecer o país real e as pessoas reais que vivem dentro e fora de Portugal e que tudo faz para andar no meio das multidões. E foi por isso que sentiu o abraço do Brasil – sim, porque o Brasil não faltou à comemoração do dia de Portugal.

E se no Rio de Janeiro a festa já tinha começado sexta-feira com a organização dos Santos Populares portugueses, no sábado os principais monumentos de São Paulo vestiram-se a rigor com as cores da bandeira nacional. E o momento assim o exigia: era o dia de Portugal, mas também o dia em que seria virada mais uma página importante numa história que tem mais de 500 anos.

“A Lei da Nacionalidade vai facilitar a todos os lusodescendentes o acesso à nacionalidade portuguesa e corresponde à velha ambição de que os netos dos portugueses no Brasil possam manter a nacionalidade portuguesa”, anunciou no sábado António Costa em São Paulo.

As palavras surgiram poucas horas depois de o Presidente da República ter promulgado o diploma do governo que “vem clarificar e facilitar o acesso à nacionalidade de descendentes de portugueses”.

Temer faltou a tudo isto. Eram assuntos menores, bem se sabe, para quem tem às costas problemas de milhões e milhões de reais e para quem tem de gerir o volume de corrupção que a Lava Jato denuncia dia após dia. Era, na verdade, um assunto insignificante para quem tem níveis de reprovação superiores a 80% – próximo daqueles que Dilma Rousseff atingiu aquando do impeachment.

Marcelo, com o seu estilo informal, afirmou aos jornalistas que nem todos são como ele: “Os portugueses estão mal habituados. Estão habituados a um presidente da República e a um primeiro-ministro que, por virtude da situação estável, tranquila do País, têm uma disponibilidade constante que não é habitual noutros Estados”.

Ainda que tenha usado o humor para desvalorizar a ausência de Temer, Marcelo teve por outro lado o cuidado e a sensatez de explicar que deste lado do Atlântico ninguém fica satisfeito com a instabilidade que o Brasil vive atualmente. A propósito de outro assunto disse mesmo que “cada vez que o Brasil vence, Portugal sente que também vence”.

Para a história ficam algumas lições. Ao contrário do que aconteceu no ano passado em França – François Hollande não só recebeu a representação portuguesa como chegou mesmo a afirmar que “Portugal honrava a França” ao festejar lá o seu dia –, o presidente brasileiro mostrou que o dia de Portugal é de menor importância na agenda política daquele país. E pior, Michel Temer acabou por mostrar pouco entusiasmo com a lei que nos vai deixar ainda mais próximos e que vai resolver a situação de muitos brasileiros que há muito tentam recuperar as suas raízes.

Mas também é certo (e não é que sirva de desculpa para não honrar os seus compromissos) que Temer tem um monstro gigante em mãos e que se se descuidar pode ele mesmo ser engolido pela voracidade de quem quer mudança, de quem quer um governo em vez de um comité de gestão de calamidades. De quem não quis pactuar com os erros do governo anterior, mas que não tolera o rumo que se está a traçar. Temer tem nas suas mãos o futuro de 220 milhões de pessoas, que não se reveem nele nem nas suas políticas.

Concluindo, é verdade que o brasileiro deu uma tampa a Marcelo, mas se viu aquelas imagens, aquelas selfies de multidão, recebeu uma bofetada ainda maior.

*Estudante MBA Atlântico