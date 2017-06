Sereias e unicórnios

Não há maior liberdade que um mergulho no mar .

A magia de um fim de tarde de sol com o cabelo salgado e a pele a sorrir para a vida. O Verão tem a capacidade de retirar de nós o melhor que temos para oferecer. O bronze que nos envaidece, o efeito daquele copo de vinho que nos invade e nos liberta a vontade de soltar o cabelo ao vento, as manhãs que nos fazem saltar da cama com uma energia única. Quem tem isto tem quase tudo e é por isso que quem vive em países mais quentes precisa de menos para ser feliz. As coisas mais importantes que podemos ter não se compram, nem se emprestam ou vendem, essa é a beleza transcendente que nos remete para uma espiritualidade que nos torna tão iguais em que a diferença não está no dinheiro mas sim em tudo o que conseguimos absorver do que nos rodeia.

São os momentos que construímos, são as pessoas que nos marcam as experiências que nos moldam. Nesta altura do ano tudo parece mais fácil , faz mais sentido, é perfumado. É difícil de transformar em palavras o significado do calor, a ingenuidade de um sorriso maroto, a música que nos faz dançar. Correr na areia sem pensar que amanhã tudo pode vir a ser diferente. É a magia dos sentidos e a força daquilo que é real. Sentimo-nos revigorados, alegres e contentes. Os dias que irrompem a noite tornam-se intermináveis e nós não queremos parar de dançar nem por um bocadinho que seja. Nem que o beijo se prolongue pela manhã.

Não deixes que essa magia termine em ti nem que abrande ou arrefeça por um segundo que seja. O Verão dá-nos todos os anos esta inolvidável leveza de ser. Uma nova oportunidade. A esplanada entre amigos, os pequenos almoços entre gargalhadas de prazer. São os pequenos momentos que nos marcam, os pés na areia, os olhares indiscretos, o corpo molhado do mar que nos limpa a alma. Nunca te esqueças que esta é a altura melhor para sonhar porque os dias parecem não terminar e as noites prometem paixões que não podíamos sequer imaginar. Este tempo que nos tira a roupa e nos permite quase tudo, faz-nos perceber que um dia podemos ser sereias e unicórnios que podemos ser o que verdadeiramente o nosso imaginário permitir.

Nunca percas esse Verão que há em ti , não deixes de correr para um mergulho, de ouvir a música das ondas, de te perderes no luar e de te reencontrares nos braços de alguém. Viver como se não houvesse amanhã, de sorrires só porque sim e de seres o melhor que podes ser. A praia, o sol e o calor são quase sempre tudo o que precisas para te reconstruíres e para celebrar a amizade, a família e o amor. E o que podemos ter melhor que isso? Aproveita mas aproveita bem e não deixes nada por fazer porque esses são os motivos que te farão melhorar tudo o que te rodeia. Há sempre por aí um raio de sol que te ilumina e te mostra que vale a pena sonhar.