A profissão de treinador de futebol é conhecida por ser inconstante e com estabilidade mínima, mas ser despedido... por ganhar não é, de facto, muito normal.

Mas foi isso mesmo que aconteceu ao treinador da equipa de sub-11 do Serranos, um clube espanhol: foi despedido por ter ganho por 25-0 ao Benicalap C. No entender da direção do clube, a margem da vitória não deveria ter sido tão alargada. "Defendemos o respeito pelos adversários. Depois daquele resultado achámos que era melhor o treinador sair", assumiu Pablo Alcaide, membro da direção, ao jornal espanhol "El País".

Na mesma reportagem, o advogado do treinador mostra-se incrédulo com o sucedido. "Ele pediu aos jogadores para pressionarem apenas no meio campo defensivo, mas os rivais continuaram a atacar e a deixar espaço nas costas", revelou.

O Benicalap C, refira-se, terminou em último no campeonato, sem qualquer ponto somado em 30 jogos e com... 247 golos sofridos.