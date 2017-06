"Este bilhete foi autografado no hotel, logo a seguir ao concerto, e isto aconteceu cerca de uma hora antes de ele falecer", escreve o utilizador "theburningriver" no anúncio colocado no ebay. Cornell suicidou-se a 17 de Maio depois de um concerto dos Soundgarden em Detroit.

"[O Chris Cornell] assinou-me uns discos de vinil e umas capas de CD e o meu bilhete do concerto", explica o vendedor. A base de licitação do autógrafo tem a módica quantia de oito milhões de euros (dez milhões de dólares).

Nas redes sociais, sucedem-se às críticas à falta de pudor do utilizador.