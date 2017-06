Um episódio surreal aconteceu nesta terça-feira no aeroporto de Madrid, tendo como protagonista o internacional sub-21 francês do Atlético de Madrid, Lucas Hernández.

O defesa foi detido no Aeroporto de Barajas por ter violado uma medida cautelar que o impedia de se aproximar da mulher, depois do casal ter sido condenado em fevereiro a 31 dias de trabalho comunitário por se terem envolvido em agressões mútuas em plena via pública. A verdade é que, entretanto, os dois acabaram por fazer as pazes e foram de férias para as Bahamas.

No regresso, e depois de ter disparado um alarme quando ambos apresentaram os respetivos passaportes, o jogador e a companheira foram conduzidos à esquadra. Amélia, a namorada, saiu em liberdade poucas horas depois, mas Lucas Hernández acabou mesmo por passar a noite nas instalações da polícia, antes de ser libertado já na manhã de quarta-feira.