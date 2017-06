O Mónaco, que Leonardo Jardim levou ao título francês na época agora finda, oficializou a contratação de Diego Benaglio, guarda-redes suíço de 33 anos que passou pelo Nacional entre 2005 e o início de 2008, quando saiu para os alemães do Wolfsburgo.

Benaglio estava desde então no clube alemão, onde era colega do internacional português Vieirinha e do qual detém o recorde de futebolista com mais aparições na Bundesliga (321). Aliás, o Wolfsburgo revelou mesmo que os planos futuros passam pelo regresso do guardião ao clube após a conclusão da carreira, para desempenhar outras funções.

Internacional em 61 ocasiões pela seleção da Suíça, que abandonou em 2014, Diego Benaglio assinou um contrato válido até 2020 pela equipa treinada por Jardim. É o terceiro reforço do campeão francês, depois do médio Tielemans (ex-Anderlecht) e do defesa Jordy Gaspar (ex-Lyon).