O filme “Transformers 5: O ÚItimo Cavaleiro” tem data de estreia marcada para a semana mas um dos protagonistas chegou uma semana mais cedo a Lisboa. Falamos de Optimus Prime, o robot que lidera os Autobots. Ou, pelo menos, uma versão dele, idealizada pelo artista plástico Bordalo ll.

O Optimus de Bordalo tem quatro metros de altura e três de largura. “Foi um desafio que aceitei porque, apesar de não seguir a linha das minhas obras, não deixa de ser uma oportunidade de construir algo diferente e reforçar uma importante mensagem ecológica. Além disso, falamos duma personagem icónica que remete para a minha infância”, resumiu o artista.

A peça pode ser observada na estação de metro do Cais do Sodré e tem outra particularidade, no mínimo, pacifista. É que, ao invés da espada, o artista resolveu colocar uma planta nas mãos do robot. “A decisão de não colocar uma arma nas mãos da obra passa pela mensagem que quero transmitir com a mesma – será que para auxiliar o nosso planeta, necessitamos mesmo de ajuda extraterrestre, ou está nas nossas mãos conseguirmos salvar a Terra?”.

O filme de Michael Bay - protagonizado por Mark Wahlberg e Anthony Hopkins - estreia a 22 de junho e será o último da saga.