Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, anunciou que o clube vai avançar com processos-crime contra Pinto da Costa e contra a restante administração do FC Porto.

Na BTV, Luís Bernardo disse ainda que “os e-mails revelados pelo FC Porto não comprometem o Benfica”.

O diretor de comunicação do Benfica referiu ainda que este “ataque” ao Benfica acontece porque “o Benfica está forte, unido e coeso”.