Esta notícia indicia que na próxima revisão, em Dezembro, Portugal poderá perder o rating de "lixo". O anúncio surge no mesmo dia em que Bruxelas retirou o país do Procedimento por Défice Excessivo (PDE).

Nos mercados, aguarda-se agora que as agências de notação financeira - há mais três além da Fitch - melhorem a perspetiva de Portugal ainda este ano. A decisão da Fitch baseia-se em avaliações e é conhecida no dia em que os 28 ministros europeus das Finanças retiraram Portugal do PDE.