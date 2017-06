Mulher processa empregado de casino por oferecer jantar em vez do jackpot

Mulher processa empregado de casino por oferecer jantar em vez do jackpot

16/06/2017 17:46

Em Novembro do ano passado, Katrina Bookman tirou uma selfie junto a uma máquina do Resorts World Casino, em Queens, com um prémio de 43 milhões de dólares (38 milhões de euros).