O verão cultural no país continua em altas e chegou a Ourique e Aljustrel.

Entre 29 de junho e 8 de julho, o alentejo abre as portas ao festival Atalaia Artes Performativas que é gratuito e pretende "descentralizar e partilhar a produção artística contemporânea".



Segundo comunicado da organização, o festival resulta de um programa de residências de criação em que participaram 12 artistas – a solo, em dupla ou em coletivo –, perfazendo um total de oito projetos previamente selecionados por um júri especializado e através de concurso internacional. O denominador comum é - para além da qualidade artística, técnica e conceptual - o envolvimento com a região do Baixo Alentejo e com a comunidade local.

Apesar do nome da iniciativa, a programação artística, a cargo de Ana Nobre, não se limita às artes performativas ditas convencionais, como a performance, a dança ou o teatro, explicam. O AAP dá também palco à "interdisciplinaridade e à experimentação promovendo o diálogo entre os diversos meios, incluindo projetos artísticos que cruzam a música, o vídeo e a instalação".

A organização promete que, ao longo de sete dias, as vilas de Ourique e Aljustrel se tornem num centro de artes contemporâneas, acolhendo vários espetáculos, sessões de cinema, concertos e conversas, todos com entrada livre