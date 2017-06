Cristiano Ronaldo está “magoado e triste” com as acusações de fuga ao fisco espanhol de que tem sido acusado ao longo desta semana, disse fonte próxima do jogador à BBC.

A estação britânica diz mesmo que o craque português quer mesmo sair do Real Madrid já este verão.

Manchester United e Paris Saint-Germain são os principais interessados em Ronaldo.