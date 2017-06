Os dragões já revelaram oficialmente imagens do novo equipamento alternativo da equipa.

Nos novos equipamentos não há vestígios do típico azul do FC Porto. Ao invés, o laranja é predominante.

O clube usou Maxi, Corona, Otávio e Rúben Neves como modelos.

Equipados para os jogos fora!

Equipped for the away games!

¡Equipados para los partidos de visitante!#jogasemfronteiras @NBFootball pic.twitter.com/UWU3LhBWnl