O número representa uma quebra de 31757 habitantes face ao ano anterior. "Nos últimos sete anos, a população de Portugal reduziu-se em 264 mil pessoas, mantendo-se a tendência de decréscimo populacional verificada desde 2010, ainda que se tenha atenuado nos últimos três anos", acrescenta o INE.

O envelhecimento da população portuguesa acentuou-se em 2016. O número de jovens com menos de 15 anos desceu para 1.442.416, ou seja, menos 18.416 na comparação com o período homólogo. Já o número de pessoas com 65 anos ou mais aumentou para 2.176.640, mais 35.816.