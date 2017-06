O antigo chanceler alemão, Helmut Kohl, faleceu na manhã desta sexta-feira, na sua casa de Ludwigshafen. A notícia foi avançada ao final da tarde pelo Bild e confirmada através da conta de Twitter do seu partido, a CDU.

Nascido a 3 de abril de 1930 – tinha 87 anos de idade – o conservador foi uma das figuras mais marcantes do século XX e um dos mais duradouros dirigentes políticos do continente europeu. Foi chanceler entre 1982 e 1998 – um recorde, na Alemanha – tendo sido um dos principais obreiros do processo que levou à queda do Muro de Berlim e à reunificação alemã, em 1990.

Juntamente com François Mitterrand, Presidente de França, Kohl abriu ainda caminho para a transformação da Comunidade Económica Europeia na atual União Europeia, liderando, entre outros, o processo de criação da moeda única.

Na hora das despedidas, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a «visão de futuro» e a «persistência indomável» do ex-chanceler e defendeu que a atual «Europa unida» deve-se à sua liderança. Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, diz estar «profundamente magoado» com a partida do seu «mentor».