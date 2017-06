De acordo com o Correio da Manhã, Madonna pagou sete milhões de euros pela Quinta do Relógio. No entanto, no site desta imobiliária a propriedade continua a estar disponível com fotos e respetivas características.

Segundo a descrição, o palácio remonta ao sec. XVIII, encontra-se desabitado há vários anos e carece de obras. Em 2010, a autarquia de Sintra manifestou interesse em adquiri-lo mas desistiu.

Madonna esteve em Portugal no mês passado e aproveitou para conhecer uma quinta com cavalos em Carcavelos e, além das quintas de Sintra (a do Relógio e a do Vinagre), também terá visitado imóveis em Lisboa (Lapa, Rua da Junqueira, Chiado). O jornal revela que ainda este ano se poderá mudar para Portugal.