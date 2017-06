Um momento no mínimo insólito a marcar a jornada dos quartos-de-final do torneio de ténis de Nottingham, em Inglaterra, a contar para a categoria challenger. Brydan Klein, tenista britânico que ocupa o 168º posto do ranking ATP, perdeu a partida após proferir insultos e ofensas... a si próprio.

O inusitado episódio aconteceu na fase decisiva do segundo set. Já depois de ter perdido o primeiro parcial com o australiano Sam Groth, e estando novamente em desvantagem (4-5), Klein desperdiçou uma oportunidade para quebrar o serviço do adversário, acabando por perder o parcial por 4-6. E não se conteve, auto-apelidando-se de "estúpido" ou "idiota", entre outros desabafos impercetíveis no vídeo.

De imediato, o árbitro de cadeira deu o jogo por encerrado, punindo o tenista britânico por "violação de conduta" com um jogo de penalização, o que significou a perda do set e, consecutivamente, do encontro. Klein ainda tentou demover o juiz, explicando que se estava a insultar a ele próprio, mas a resposta foi taxativa: "Não chamas estúpido a ninguém: 6-3, 6-4, jogo terminado."