O pedido já tem 46 anos, era vontade do compositor, e foi agora validado pela National Music Publishers Association. A National Music Publishers Association fez o anúncio durante uma festa de gala em homenagem a Yoko Ono em Nova Iorque.

Além do crédito por ter escrito a canção, a viúva de John Lennon ecebeu o prémio Centennial Song, oferecido pela organização. David Israelite, o responsável da NMPA, afirmou que, em entrevista, Lennon já atribuía a Yoko Ono a inspiração pelo clássico de 1980.

A decisão também representa grandes mudanças para os direitos autorais de "Imagine". De acordo com a Variety, uma canção passa a ser do domínio público 70 anos depois da morte do seu último compositor.

O crédito de Yoko Ono significa que a os direitos autorais foram prolongados por, no mínimo, 37 anos, já que John Lennon morreu em 1980. Ou seja, faltará um século para que "Imagine" pertença ao domínio público.