Acabou a novela: Rodrigo Battaglia já é oficialmente jogador do Sporting. Os leões e o Braga oficializaram esta sexta-feira a transferência do médio argentino de 25 anos para Alvalade, sendo que os minhotos ficam com 20 por cento dos direitos económicos do jogador e recebem ainda Ricardo Esgaio, a título definitivo - com o Sporting a ficar com 20 por cento do passe -, e Jefferson, por empréstimo.

Os valores do negócio não foram divulgados, mas a Imprensa desportiva avança com um valor na ordem dos 3,5 milhões de euros a pagar pelo Sporting por 60 por cento do passe de Battaglia, com outros 20 por cento a ser negociados diretamente entre o clube leonino e a empresa que representa o jogador.

Battaglia assina por cinco temporadas com o Sporting e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. É o quinto reforço dos leões para a nova temporada, depois de André Pinto, também proveniente do Braga, Mattheus Oliveira (ex-Estoril) e Piccini (ex-Bétis).