A ANA aeroportos lançou uma funcionalidade chamada ‘Business in The Air’, que permite maximizar o tempo de espera nos aeroportos Humberto Delgado, em Lisboa, e Francisco Sá Carneiro, no Porto, potenciando várias oportunidades de negócio.

Através do perfil de Linkedin, os passageiros têm a possibilidade de estabelecer contactos e propor uma reunião de negócios no aeroporto, permitindo ainda verificar se a pessoa com quem estabeleceu contacto vai no mesmo voo.

Esta funcionalidade saiu em maio e já venceu a categoria Aeroportos do concurso itinerante europeu VINCI Start Up Tour.

A ‘Business in the Air’ está disponível na app da ANA, podendo ser descarregada gratuitamente para Android e iOS.