Os ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) aprovaram o fecho do Procedimento dos Défices Excessivos (PDE) a Portugal e o texto final das recomendações específicas ao país, que será depois adoptado pelos chefes de Estado na próxima reunião do Conselho da UE, e servirá de grelha de avaliação dos desenvolvimentos económicos e financeiros do país ao longo do próximo ano.

Valdis Dombrovskis, o vice-presidente da Comissão Europeia deu, esta sexta-feira, os parabéns aos portugueses por terem saído do Procedimento dos Défices Excessivos.

O comissário europeu fez uma publicação no Twitter, onde parabeniza Portugal. Curioso na sua publicação, é que Procedimento dos Défices Excessivos, em inglês, tem a sigla EDP – Excessive Deficit Procedure.

É do conhecimento público que a EDP Portugal – Energias de Portugal – terá sido alvo de buscas, e em que António Mexia e João Manso Neto terão sido constítuidos arguidos.