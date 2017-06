“A maneira como as pessoas viajam hojem em dia está a transformar-se, com cada vez mais viajantes a pretenderem usufruir de experiências autênticas e explorar as comunidades locais” afirma o country lead da Airbnb em Portugal, Ricardo Macieira.

Em novembro do ano passado, a empresa lançou a plataforma Trips, que dispõe de mais de 1500 experiências em mais de 25 cidades por todo o mundo.

As mais de 20 experiências em Lisboa podem ser reservadas através da plataforma Trips, concebidas e guiadas por especialistas locais. Os anfitriões das experiências podem ser habitantes locais, agências de viagens e guias intérpretes profissionais.