Luciana Abreu vai lançar o seu novo álbum - ‘LA’ - no próximo dia 23, no Casino Estoril, e não se cansa de o promover. Desta vez, a cantora publicou um vídeo nas redes sociais onde aparece a dançar.

O vídeo deixou os fãs rendidos à sua sensualidade, comprovando-se com os comentários. Alguns internautas reagiram ao vídeo, elogiando a cantora.

Além do lançamento do disco, no dia 23 de junho, Luciana aproveitará para anunciar uma novidade relativa à sua vida pessoal. Há especulações de que a novidade será o anuncio do seu casamento.