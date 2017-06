Ir para a cama sempre à mesma hora, todos os dias, pode ser difícil. No entanto, não ter um padrão de sono pode afetá-lo mais do que imagina.

Um estudo realizado por cientistas do Brigham and Women’s Hospital concluiu que, ter uma hora certa para dormir todas as noites, é tão importante quanto as horas de sono que dorme, pois aqueles que têm um padrão de sono são mais bem-sucedidos.

Os investigadores mediram o sono e ritmos cardíacos de 61 estudantes de Harvard, durante 30 dias, comparando os resultados da observação com o desempenho escolar, descobrindo que os alunos que tinham um padrão de sono irregular tinham uma média inferior em relação aos que iam dormir sempre à mesma hora.

Para além disso, aqueles que se deitavam sempre à mesma hora estavam mais propensos a levantarem-se de manhã, em vez de adormecerem, e conseguiam adormecer mais rápido à noite.

Por outro lado, aqueles sem rotina para irem dormir, não conseguiam adormecer tão depressa porque tinham baixas produções de melatonina (hormona que provoca o sono e vontade de dormir).