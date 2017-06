De acordo com a especialista Daniela Cunha, a areia tem uma capacidade de espelhar os raios solares em 15%, no entanto, estar deitado na toalha pode ser mais seguro do que estar junto ao mar ou mesmo dentro de água.

“É pior estar ao pé do mar do que deitado na areia, porque [junto ao mar] perdemos a sensibilidade [ao calor] devido ao ar ou vento do mar, que nos deixa refrescados e sem perceber que a pele está a queimar”.

Daniela Cunha defende ainda que esta sensação de pele a queimar é mesmo a forma mais eficaz de perceber que se está mais em risco devido aos raios solares.