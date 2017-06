O jornal espanhol Marca afirma que a decisão de Ronaldo deixar o clube “está tomada” e que vai ter efeitos imediatos.

De acordo com o mesmo jornal, o “mal-estar” do internacional português é certo e "uma tomada de decisão drástica passa pela cabeça" do jogador.

Os dirigentes do clube acreditam que com o tempo, Cristiano Ronaldo reconsidere na intenção de deixar o Real Madrid.