A Easyjet está focada em consolidar as 56 rotas que opera, a partir de aeroportos portugueses. "Estamos a olhar para todas as rotas do portefólio, em específico para as rotas que não têm voos diários, e o nosso objectivo é que passem a ter voos diários. Quando esse momento chegar, que passem a ter dois voos por dia", avançou o diretor da companhia aérea em Portugal, José Lopes.

A companhia britânica já planeou o número de voos para este verão, mas não deve ficar por aí, “no próximo Inverno, vamos aumentar a frequência do voo de Lisboa para Londres, para onde já temos seis voos por dia. Vamos aumentar os voos para Genebra do Porto, vamos aumentar Lisboa para Bordéus para se tornar diário, Lyon para Lisboa para se tornar diário também”, adiantou ainda.