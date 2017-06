O labor

A discussão sobre qual das zonas do país é mais virtuosa é idiota

Nasci no Porto, uns metros atrás da Avenida dos Aliados, mas nunca lá vivi. Passei a infância e a adolescência em São João da Madeira, o concelho mais pequeno do país, mas simultaneamente um dos concelhos mais empreendedores, trabalhadores e lutadores de Portugal.

Lembro-me de, quando era pequeno, na escola primária, nos ensinarem o significado do brasão da cidade. De um lado havia uma fábrica a fumegar, que significava a importância da indústria (principalmente dos chapéus e do calçado), do outro lado havia trigo, que significava a igual importância da agricultura.

Com o tempo, tudo isto mudou e São João da Madeira transformou-se numa cidade puramente industrial. Lembro-me, como se fosse hoje, na escola, de ser dos poucos alunos que não tinha família ligada à indústria - o meu pai era bancário, a minha mãe professora e nenhum dos meus tios, primos, ou avós vivia lá.

Mas mais importante do que a iconografia presente no brasão da cidade, é o que lá está escrito: Labor. A minha cidade sempre foi conhecida como a “capital do calçado”, mas sempre preferiu ser reconhecida como a capital do trabalho. Realmente, só através do trabalho e do sucesso que daí advém é que um local com 8km quadrados conseguiu ser reconhecido como cidade.

Todos os dias, fosse para ir para a escola no inverno, ou para as piscinas no verão, era bombardeado, no caminho, com iconografia que realçava a importância da indústria na vida de quem como eu habitava na cidade. Fosse através de monumentos, estátuas ou nomes de ruas. Bem no centro da cidade, na praça onde me juntava com os meus amigos no final do dia, há inclusive uma enorme chaminé em forma de monumento, que todos os sanjoanenses tratam carinhosamente como “pirilau”.

São João da Madeira é no Norte e eu sou do Norte. É certo que já vivo há quase tanto tempo em Lisboa, como o tempo todo que vivi no Norte. É certo que perdi grande parte do sotaque e que hoje já digo mais vezes refugado do que estrugido. Mas também é certo que há valores que aprendi na infância, passada no Norte, e que nunca tenciono perder. O valor e a importância do trabalho é um deles.

Não quero com isto dizer que o Norte é melhor que Lisboa, ou que o Sul. Vim para Lisboa porque sempre sonhei viver em Lisboa. Adoro esta cidade, esta cor, esta luz e o espírito aberto, feliz e festivo dos lisboetas. Sou do Norte e sou de Lisboa, e por isso acho idiota a discussão sobre qual das zonas do país é mais virtuosa. Simplesmente, porque ambas, à sua maneira, o são.

É por este motivo, que não gosto de ouvir autarcas de fora de Lisboa, principalmente do Norte, a dizerem que em Portugal existe centralismo.

Não gosto, não por viver em Lisboa, mas antes sim por ser do Norte. Nós, no Norte, não somos piegas e sabemos que tudo aquilo que conseguimos é fruto do nosso trabalho, ou como se diz em São João da Madeira, do nosso labor. O Norte tem, inclusive, mostrado como se pode dar a volta à crise, criando riqueza, trabalhando e exportando, sendo muito mais central do que Lisboa em várias indústrias e principalmente setores de inovação.

O Norte sempre mostrou ao resto do país que não é a reclamar que se chega mais longe. É fazendo, arriscando e empreendendo. Só assim é que se constrói um país sem qualquer tipo de centralismo, seja a norte, seja a sul.

Publicitário