Ter um animal de estimação traz sempre felicidade a um lar, mas no caso dos cães os benefícios podem ser muito maiores, pelo menos é o que a ciência afirma.

Segundo destaca o site Eat This, Not That!, os cães têm o ‘poder’ de fazer baixar a pressão sanguínea dos donos, uma vez que os conseguem acalmar e, de certa forma, enternecê-los. Estas são conclusões de um estudo realizado pela Universidade da Carolina do Sul.

Assim sendo, como a pressão sanguínea é reduzida, a probabilidade de ter doenças cardíacas é menor nos donos.

Para além disto, o hábito de dar festas aos cães e de interagir com eles reduz, significativamente, os níveis de stress, fazendo com que a pessoa ‘desligue’ de tudo aquilo que a faz ficar mais ansiosa, de acordo com um estudo levado a cabo pela Universidade Commonweatlh da Virgínia.

Ter um cão ajuda em muitas coisas, sobretudo na prática de exercício físico que está sempre presente, uma vez que o animal tem de ser passeado, acaba sempre por ‘puxar’ o dono a passear, correr, saltar com ele.

Um estudo norte-americano diz ainda que os cães conseguem atenduar a dor física das pessoas, graças à compaixão que têm com aqueles que cuidam deles.