Segundo uma pesquisa, realizada pela empresa de contracetivos Cycles Natural, a idade das mulheres em que o sexo é melhor é aos 36 anos.

De acordo com o The Independent, que cita este estudo, a empresa questionou 2600 mulheres acerca da sua vida sexual, mais concretamente acerca de orgasmos, sentimentos e atrações. As respostas foram analisadas por faixas etárias, divida em três grupos: abaixo dos 23 anos, dos 23 até aos 35 anos e dos 36 anos para cima.

Nas respostas relativas à atratividade sexual, as mulheres de 36 anos eram as mais confiantes, dizendo que se sentiam mais sexys.

Entre os 23 e 35 anos apenas quatro em cada 10 mulheres disseram estar satisfeitas com a sua aparência e o mesmo acontece com sete em cada 10 mulheres, com menos de 23 anos.

Quanto ao clímax, as mulheres com 36 anos ou mais também tiveram melhor pontuação, sendo que seis em cada 10 relataram ter melhores experiências.