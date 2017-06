De acordo com o jornal A Bola, o internacional português quer abandonar o Real Madrid, logo após as suas férias a seguir da Taça das Confederações, ainda que tenha contrato com a equipa espanhola até 2021.

Em causa estão as recentes acusações das autoridades tributárias espanholas, que acusam Ronaldo de ter fugido ao Fisco em cerca de 14 milhões de euros.