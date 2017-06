O secretário-geral do Podemos, Pablo Iglesias, escreveu, segunda-feira, uma carta ao seu homólogo socialista, Pedro Sánchez, para marcarem uma reunião conjunta, no sentido dos dois partidos de esquerda começarem a articular uma política comum contra o governo minoritário do PP, dirigido por Mariano Rajoy.

O líder do Podemos valorizou o tom do PSOE no debate da moção de censura apresentada pela formação de Pablo Iglesias, que mereceu a abstenção dos socialistas, tendo sido derrotada com os votos do PP e Ciudadanos.

A porta-voz do Podemos, Irene Montero, confirmou os contactos entre os dois partidos e valorizou as intenções públicas de Pedro Sánchez de construir , com a maior brevidade possível, uma maioria parlamentar que derrube o governo de direita e indigite outro governo.

Em carta publicada no dia 15 de junho, no jornal “El Mundo”, o líder socialista criticou os vetos, por parte de Podemos e Ciudadanos entre eles, que impediram um entendimento destes dois partidos com o PSOE. “Estes vetos são um muro que só serve ao PP para se entrincheirar na Moncloa [sede do governo de Espanha] e impedir qualquer tentativa para desalojar do governo uma direita carcomida pela corrupção”, escreveu o líder dos socialistas, que acrescentou, “por isso quero manifestar abertamente que vou-me esforçar para conseguir o quanto antes uma ampla maioria parlamentar no Congresso que derrube o PP do governo. Mas se continuarem os vetos, procurarei esse apoio social maioritário nas urnas”, afirmou Pedro Sánchez.

Apesar dessa vontade expressa, o líder dos socialistas continua a estar enredado numa quadratura do círculo dos seus próprios vetos: a maioria de governo que Sánchez procura exclui os partidos nacionalistas catalães e bascos, dessa maneira só lhe resta a hipótese de um hipotético governo com apoio simultâneo dos Ciudadanos e do Podemos. Ora estes dois partidos já deixaram muito claro que não estão dispostos a figurarem no mesmo governo e que defendem sobre Espanha políticas diametralmente opostas. O Podemos diz que o Ciudadanos é uma espécie de partido da nova direita de “marca branca”, e o Ciudadanos afirma que o Podemos pretende permitir a divisão de Espanha, ao apoiar o direito dos catalães e realizarem um referendo sobre se querem ou não permanecerem no Estado espanhol. Nas próximas semanas se verá se havera mais do mesmo.