A cantora pode ser a primeira pessoa a receber o título de cidadã honorária de Manchester, segundo consta dos planos dos representantas políticos, adiantou a BBC.

Os lucros do concerto organizado por Ariana Grande, como forma de ajuda a todas as vítimas, foram entregues às famílias das vítimas mortais e dos sobreviventes do atentado.

Sir Richard Leese, líder concelhio, disse à BBC que "muitas pessoas já consideravam Grande uma cidadã honorária", pelo que faz todo o sentido atribuir-lhe tal distinção.