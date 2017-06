Uma situação no mínimo insólita. A atleta nigeriana Blessing Okagbare, a competir na prova do salto em comprimento no meeting de Oslo da Liga Diamante, acabou por ser traída... pelo cabelo. Ou algo do género.

Okagbare, uma reputada atleta daquele país africano em provas de velocidade e de salto, perdeu... a peruca no momento em que caiu na caixa de areia. Para efeitos de medição, a marca contabilizada é a mais atrasada deixada pelos atletas. Como tal, neste caso a mesma acabou por ser a deixada pela peruca, pelo que Okagbare ficou com um bem modesto registo de 6,21 metros.

Veja aqui como tudo aconteceu: