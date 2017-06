O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, revelou que os ministros das Finanças da Zona Euro acordaram em atribuir uma tranche de 8,5 mil milhões de euros à Grécia, no âmbito do programa de resgate. Ou seja, o terceiro desde 2010.

Este valor tinha já sido avançado, esta quinta-feira, pela Bloomberg e pela Reuters e vai ser aplicado depois de Atenas ter levado a cabo as reformas que lhe tinham sido exigidas.

"Delineámos no ano passado que tipo de medidas estão disponíveis e sempre dissemos que no fim do novo programa, na segunda metade deste ano, iríamos fazer as calibrações finais necessárias e definir como desenhá-las", já tinha admitido Dijsselbloem.