Portugal já poupou cerca de 1,3 mil milhões de euros – equivalente a 0,7% do produto interno bruto (PIB) – em pagamentos de serviço de dívida, em 2016, comparativamente às taxas de juro que teria de pagar para se financiar nos mercados. Os dados foram revelados ontem pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE).

Em termos absolutos, o país que mais poupou em serviço de dívida foi a Grécia, com 9,9 mil milhões de euros, seguido de Espanha (2,1 mil milhões), Portugal (1,3 mil milhões), Irlanda (700 milhões) e Chipre (400 milhões).

Ainda assim deixa um alerta: a redução do saldo elevado da dívida pública é visto pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade um “desafio” e aconselha as autoridades portuguesas a enfrentarem o problema do crédito malparado nos balanços dos bancos.

“As fragilidades do setor bancário não foram propriamente identificadas durante o programa e, como resultado, as reformas necessárias para fazer face ao crédito malparado não foram levadas a cabo durante esse período. Desse modo, o crédito malparado é ainda motivo de preocupação”, diz o documento.