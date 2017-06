A intenção de Portugal de pagar antecipadamente 10 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional (FMI) é vista com bons olhos pelo ministro alemão das Finanças. Para Wolfgang Schäuble isso mostra que o programa de assistência português “é uma história de sucesso”. “Enviei o pedido de Portugal ao parlamento alemão, que tem de o aprovar, mas estou certo de que não haverá qualquer problema”, afirmou à entrada para uma reunião do Eurogrupo.

A 23 de maio, na última reunião dos ministros das Finanças da zona Euro, o governo português pediu autorização aos seus parceiros europeus para pagar antecipadamente ao FMI cerca de 10 mil milhões de euros dos empréstimos concedidos durante o programa de assistência financeira, o que será apreciado pelo Conselho Ecofin na reunião de sexta-feira.

Nessa altura, o secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, revelou que ao pagar antecipadamente ao FMI, Portugal consegue “fazer uma gestão dos pagamentos mais equilibrada no futuro”, o que iria permitir “facilitar seguramente o financiamento”, e ao mesmo tempo, permitiria ter “uma gestão da maturidade da dívida adequada e com um custo incomparavelmente mais reduzido”.

No entanto, o pagamento antecipado de empréstimos do FMI necessita do aval dos Estados-membros (em sede do Mecanismo Europeu de Estabilidade), pois têm de aceitar renunciar a uma cláusula nos contratos de empréstimos concedidos no quadro do programa de assistência financeira, que prevê que os reembolsos antecipados tenham de ser proporcionais entre todos os credores.