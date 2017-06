A uma jornada do fim do campeonato de juvenis (ou juniores B, como é agora designado o escalão de sub-17), o Sporting assegurou a revalidação do título nacional, ao vencer em Coimbra a Académica por 4-1.

Os jovens leões somam mais quatro pontos que o segundo classificado, o Benfica, cuja vitória por 2-0 sobre o Braga para mais não serviu do que confirmar o vice-campeonato. Já o FC Porto bateu o Oeiras por 3-0 e irá terminar em terceiro.

O Sporting garante assim o segundo título nos escalões jovens esta temporada, depois de se ter sagrado campeão de juniores no passado fim de semana. Só deixou fugir o título nacional de iniciados para o arqui-rival Benfica, numa época dominada pelos dois grandes de Lisboa ao nível da formação.