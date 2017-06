Portugal já realizou esta quinta-feira o primeiro treino na Rússia, e com boas notícias para Fernando Santos: os 23 jogadores chamados para a Taça das Confederações estiveram à disposição do selecionador, com Cédric e Pepe, que estavam condicionados, já a trabalhar sem qualquer limitação.

A Seleção nacional chegou a solo russo na noite desta quarta-feira, pouco antes das 23 horas locais (menos duas horas em Portugal), tendo à sua espera cerca de 300 pessoas. Cristiano Ronaldo, obviamente, foi o elemento mais requisitado pelos adeptos.

O campeão europeu em título estreia-se domingo, frente ao México, na prova que serve de antecâmara ao Mundial do próximo ano. A anfitriã Rússia, no dia 21, e a Nova Zelândia, a 24 deste mês, são os restantes adversários de Portugal no Grupo A. O Grupo B é composto por Chile, Austrália, Alemanha e Camarões.