A encomenda de cocaína terá chegado do Brasil, através do correio, com um par de havaianas, um pacote de óleo de amêndoas doces e embrulhados em papel químico, cinco frascos que continham cocaína líquida, fazendo um total de 1325 gramas.

Os funcionários do Centro de Distribuição Postal de Lisboa acharam a embalagem estranha e contactaram a Polícia Judiciária. Os inspetores perceberam seria o conteúdo e, já no Porto, apanharam o suspeito em flagrante.

O ator Gustavo Sampaio, de 21 anos, começou a ser julgado esta quarta-feira, no Tribunal de S. João Novo, no Porto, acusado de tráfico de estupefacientes.

O arguido, que se encontra em prisão preventiva na cadeia de Leiria, adiantou que a encomenda foi feita por um primo, mas enviada em seu nome. Este primo, que terá cadastro por tráfico de droga, foi notificado pelo tribunal como testemunha, mas não compareceu à audiência.