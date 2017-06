Pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas numa creche de Fengxian, na província chinesa de Jiangsu, vítimas de uma explosão.

De acordo com a agência Xinhua ainda não foram encontradas as causas do acidente.

Este é o segundo incidente desta natureza no espaço de um mês, na China. Há umas semanas, na província de Shandong, um motorista pegou fogo ao seu próprio autocarro, de forma deliberada, e morreram 11 crianças.