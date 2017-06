Depois da notícia de que Cristiano Ronaldo já teria sido pai de dois gémeos, Eva e Mateo, a irmã do jogador, Katia Aveiro, quebrou o silêncio e falou sobre o assunto.

No programa “Queridas Manhãs”, da SIC, a apresentadora Júlia Pinheiro questionou Katia Aveiro se já teria sido tia ao que a mesma respondeu “talvez”, sem negar nem confirmar o nascimentos dos sobrinhos. A cantora adiantou ainda que não podia revelar mais pormenores do caso, “vou explicar uma coisa: eu não posso falar pelos outros. É uma questão de respeito”, disse a irmã do internacional português.