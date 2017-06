A Atlantic Gateway está “certa” de que o novo conselho de administração da TAP, a eleger dia 30, terá “as competências necessárias”. O consórcio continuará a nomear a gestão executiva da companhia aérea – Fernando Pinto revela que se manterá como CEO e que a entrada poderá estar para breve – e pede estabilidade” e “um conselho de administração coeso”.

“Estamos certos de que este novo conselho de administração terá as competências necessárias e estará à altura dos desafios que terá pela frente, dada a experiência empresarial e complementaridade dos seus membros”, refere a Atlantic Gateway em comunicado, assinalando a confiança nos nomes escolhidos pelo governo, que têm suscitado críticas dos partidos políticos, à esquerda e à direita.

A escolha do advogado Diogo Lacerda Machado, envolvido nas negociações para a alteração do modelo de privatização, foi a mais polémica. Além do amigo do primeiro-ministro – que tem “um imenso orgulho” por ter ajudado a que o Estado recuperasse uma participação de 50% no capital da TAP – , o governo nomeou ainda Miguel Frasquilho, que ficará como chairman, Esmeralda Dourado, Bernardo Trindade, Ana Pinho Macedo Silva e António Gomes de Menezes.

Questionado sobre o tema, o o Presidente da República, que recusou comentar “escolhas políticas do governo”, defendeu um debate sobre este tipo de nomeações. “Talvez valha a pena pensar para os administradores executivos de empresas onde está o Estado que antes da decisão pelo governo haja uma audição por parte de uma entidade independente que se pronuncie sobre os nomes”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Sustentabilidade

O consórcio, que detém 45% da companhia aérea (5% do capital social do grupo é dos trabalhadores), salienta que “continuará a nomear a gestão executiva da TAP, que é hoje uma empresa privatizada e privada”, pretendendo “manter o ritmo de transformação da empresa que está em curso, única forma a garantir a sua sustentabilidade e crescimento”.

Humberto Pedrosa e David Neeleman, que assinam o comunicado, sustentam que o plano de turnaround que o consórcio tem vindo a implementar desde a privatização da companhia aérea tem tido “sucesso”.

No comunicado, os líderes do consórcio apelam ainda para que haja menos ruído à volta da companhia. “A TAP precisa de estabilidade e de um conselho de administração coeso que apoie esta estratégia de crescimento e sustentabilidade que temos vindo a conseguir”, afirmam.

Elogio à equipa

Ontem, em entrevista publicada no “JdN”, o presidente da TAP revelou que, com a renovação do conselho de administração, mantém o cargo, aproveitando para elogiar a equipa. “Fiquei muito satisfeito com as escolhas que o governo fez, são pessoas com muita experiência”, disse Fernando Pinto. “É um grupo muito bom”, acrescentou.

Sobre o papel do Estado, o CEO defende que “tendo uma participação de 50%, o Estado tem, do ponto de vista estratégico, uma posição mais forte”. Mas, opina, “existe um acordo de acionistas muito bem feito que proporciona um equilíbrio muito bom para os dois lados”.

Fernando Pinto disse ainda que a entrada em bolsa da empresa pode estar para breve. “Diria que, num espaço de tempo até menor do que se imagina, a TAP poderá ir para a bolsa de valores e ser um sucesso. É um caminho a percorrer. Para lá chegar, entre outras coisas, é preciso reduzir o endividamento”, sustentou.

do capital pertence ao Estado, 45% é da Atlantic Gateway e 5% é detido por trabalhadorespessoas fazem parte do conselho de administração, que será nomeado dia 3050%