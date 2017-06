Credibilidade e renovação

Marcelo colocou o dedo na ferida das nomeações e a credibilização da classe política e da gestão pública agradece

Há sempre uma oportunidade para dar um pontapé definitivo no marasmo. Acontece que nem sempre essa oportunidade é aproveitada para contribuir para que esse marasmo, mesmo que travestido de preenchimento das práticas (legais ou consolidadas), seja o ponto de partida para uma discussão séria e uma revisão profunda. Quando esse marasmo contende com o pessoal político, ou com o pessoal nomeado pelo poder político (considerado em sentido amplo), a urgência cresce nos tempos que correm – tempos de credibilização, autenticação e acreditação da vida política em geral, da vida da administração pública (também autárquica) e da vida das empresas públicas e locais.

Vivemos tempos em que o escrutínio de quem nomeia e de quem é nomeado é delicado, independentemente do valor, da competência e da idoneidade de quem está dos dois lados. O passado trouxe razões para desconfiança e suspeição, o que justifica que tudo deva ser feito com especiais obrigações de transparência, comunicação e fundamentação. Haja ou não melhores ou piores leis sobre “incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos”, sobre o “estatuto dos deputados”, dos “eleitos locais” e do “pessoal dirigente”, haja ou não melhor ou pior lei sobre as designações e a cessação de funções do “gestor público”, haja ou não “códigos de conduta” ou regulamentos sobre “recrutamento e seleção”, o ambiente dominante exige mais. A força da democracia faz-se hoje fundamentalmente de salubridade e de justeza, mesmo que com sacrifício do primado da lei. É o que é, seja a TAP, seja a Caixa, seja a EDP, esta ou aquela câmara, esta ou aquela empresa municipal, este cargo ou aquelas funções aceites por um ex-ministro ou um ex-presidente de um instituto público depois da saída. É o que é. Por isso esteve particularmente oportuno o Presidente Marcelo quando colocou no ponto certo a mira do debate: deixemos por agora os casos concretos – que terão a sua solução, política ou outra – e assumamos que devemos ter outro modelo. De recrutamento e de nomeação (a CReSAP e os seus peritos não chegam), de transferência, de cessação e substituição, de contratação e tantas outras escolhas públicas. Um modelo em que a intervenção de entidades setoriais independentes e a abertura de concursos públicos internacionais sejam a regra e a válvula de segurança. Terá Marcelo a pujança para afeiçoar a agenda à sua intuição?

Em estrada paralela corre a renovação da classe política. É um dos grandes debates a propósito da confiança na democracia, na Europa e fora dela (com o Brasil à cabeça). Dentro dos partidos (velhos e a aparecer) e fora dos partidos (nos movimentos independentes que se alcandoram a partilhar o bolo). Por cá, não julgo que a renovação não se esteja a fazer. Não sei, para além da bonomia das limitações de mandatos autárquicos (que inevitavelmente faz rodar e aparecer), é se a renovação se tem feito com o perfil desejado. A desacreditação, a influenciação e a pobreza intelectual desagregaram a validade de um certo modus operandi que fez o seu curso numa primeira fase de democratização pós-25 de Abril e de gestão dos dinheiros europeus. Estão por aí os processos, as condenações e as averiguações, para começarmos a ter uma pequena ideia. Mas as pessoas regeneram-se e formatam-se aos tempos. Voltam e abafam, se os deixarem. E, depois, há os novos que desejam ser como os velhos. É esse o sentido da renovação? Ou o pessimismo de alguns é injusto para com a realidade? Será que a política cativa hoje o “tipo” adequado? Talvez não saibamos até termos uma escola de quadros políticos que seja uma garantia à partida. E essa revolução, sinal de amadurecimento e exigência, está há muito à porta do inadiável.

Professor de Direito da Universidade de Coimbra. Jurisconsulto

Escreve à quinta-feira