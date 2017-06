Um avião da TAP, com cerca de 130 passageiros, cruzou-se esta quarta-feira à noite com um drone, a 700 metros de altitude, quando se preparava para aterrar no aeroporto de Lisboa, adiantou fonte do setor aeronáutico à Agência Lusa.

O avião vinha de Milão, em Itália, e cruzou-se com o drone no momento em que a aeronave estava à vertical da Ponte 25 de Abril, a poucos minutos de aterrar no Aeroporto Humberto Delgado, segundo as mesmas fontes.

Recorde-se que esta já não é a primeira vez que este tipo de incidente ocorre, uma vez que no dia 1 de junho, um avião que se preparava para aterrar no aeroporto do Porto, quase colidiu com um drone a 450 metros de altitude, obrigando os pilotos da companhia TVF, France Soleila a realizar várias manobras.

Após este incidente, a Associação Portuguesa de Aeronaves Não Tripuladas (APANT) alertou para os riscos inerentes a estas práticas.

O regulamento da Autoridade Nacional de Aviação Civil - ANAC - proíbe o voo destes aparelhos a mais de 120 metros de altura.