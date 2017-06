Se o léxico europeu anda fatigado de uma palavra ela é crise.

Financeira, económica, moral, cultural, política, migratória, humanitária. Parece haver uma crise de qualquer tipo e em qualquer lado na Europa. Mas há uma, menos cíclica, menos temporária e mais omnipresente: a crise demográfica.

Na União Europeia, hoje, 17 dos 28 Estados-membros têm anualmente mais mortes que nascimentos. Gigantes políticos como o Reino Unido, a França, a Holanda, a Bélgica e a Alemanha entram no lote. O Eurostat estima que em 2050 Portugal seja o país com menos crianças na Europa, com somente 11,5% da população a ter menos de quinze anos.

Com uma queda acentuada da população desde a crise, em 2010, o Instituto Nacional de Estatística prevê que em 2060 a população caia de 10,5 milhões de pessoas para 6,3. Os casos semelhantes na Europa do sul devem-se, em parte, à emigração de jovens em busca de emprego. Espanha, nesse sentido, também enfrenta difíceis problemas.

Mas a crise – esta – não é exclusiva dos povos mediterrânicos.

Na Alemanha, o peso pesado da zona-euro, o número de falecimentos continua a ser bem maior que o número de nascimentos (em 2014, por exemplo, a diferença era de 153 mil). Cada mulher que é mãe tem uma média que não passa os 1,4 filhos. A média europeia é de 1.55, o que também não representa um número animador. Entre 2013 e 2015, a Alemanha teve mesmo a taxa de natalidade mais baixa do planeta. Em 2014, a idade média no Reino Unido ultrapassou os 40 anos pela primeira vez desde que há registos. Numa geração, o número de britânicos com mais de 75 anos disparou em 89% e nascem menos 21% de crianças que durante o ‘baby-boom’ dos anos 60.

Quanto menor natalidade, menos adultos na idade ativa se tem no futuro e mais dificuldade em assegurar a sustentabilidade do Estado social e dos sistemas de pensões. Em Itália, o número de reformados com mais de 65 anos pode chegar aos 18,5% da população em 2050.

Decisores políticos e académicos vêm alertando para esta problemática e alguns vêm a integração de refugiados nas sociedades europeias como modo de compensar a quebra demográfica, mas o consenso necessário para implementar políticas que concretizem essa estratégia não tem sucedido. O problema nos Estados Unidos tem sido consideravelmente apaziguado pelos fluxos migratórios oriundos da América Latina – coincidentemente aqueles que Donald Trump pretende impedir de entrar.

O problema na Europa, portanto, é que se está a viver mais sem fazer mais vidas.

Líderes sem filhos no Continente sem filhos

Reza a velha máxima que, em política, deve liderar-se dando o exemplo. No que toca a demografia, nunca os líderes europeus deram um exemplo tão fraco aos seus cidadãos. É o maior número de representantes políticos eleitos que optaram por não ter filhos.

Mark Rutte, reeleito este ano na Holanda, sem filhos. Nicola Sturgeon, separatista escocesa, sem filhos. Jean-Claude Junker, presidente da Comissão Europeia, sem filhos. E a lista assim vai. Xavier Bettel, no Luxemburgo; Macron em França; Stefan Lövfen na Suécia, Paolo Gentiloni em Itália; Theresa May no Reino Unido. Todos sem filhos. Quatro das nações que compõem o G7 incluídas.

A família tradicional não está apenas a perder adeptos nos programas eleitorais, está a perder concretização literal. E a ausência de filhos por parte dos líderes políticos tem motivado algumas críticas por parte de setores mais conservadores da academia e da sociedade civil, preocupados com o inverno demográfico europeu e a possível substituição por migrantes muçulmanos, cuja cultura é de maior preponderância em termos de agregado familiar.

A Mutti que não o é

A tácita líder do Velho Continente, Angela Merkel, é casada com um professor de química, Joachim Sauer, e nunca tiveram filhos. Sauer é pai de dois adultos, mas de um casamento antigo. Ironicamente, a alcunha de Merkel junto dos alemães é “Mutti” – o que significa Mamã. Em 2005, numa entrevista, a chanceler germânica afirmou “não se arrepender” da decisão que “não foi uma escolha por princípio”.

Emmanuel Macron, também tacitamente a nova esperança do mesmo Velho Continente, é casado com uma mulher 24 anos mais velha que ele, tendo enteados da sua idade e netos da idade que, eventualmente, os filhos que tivesse poderiam ter. Uma das enteadas foi até assessora jurídica na sua campanha que saiu vitoriosa nas presidenciais deste ano.

Theresa May, a recém-eleita primeira-ministra britânica, é casada há 36 anos e nunca conseguiu ter filhos. May revelou a sua impossibilidade quando, em campanha, fora acusada de “não ter tanto em risco no futuro no país” por não ser mãe. A acusação não voltou a ser feita.

“Claro que ficámos os dois afetados por isto. Vemos amigos que agora têm filhos crescidos, mas tivemos que aceitar aquilo que a vida nos deu. Há casais em situações muito semelhantes”, disse na altura. A então candidata é casada com John May, um corretor na bolsa londrina, e foi com ele que “seguiu em frente”. “O John foi uma bênção” ao longo de todo o processo, assegurou.

O trauma do aborto

Nicola Sturgeon, ministra da Escócia e líder do Partido Nacional Escocês, acredita que ainda há “presunções e julgamentos acerca das mulheres – especialmente na política – que não têm filhos”.

A política escocesa sofreu um aborto espontâneo quando estava grávida, há seis anos, e falou publicamente disso em 2016, “para contribuir para um futuro clima em que estes assuntos possam ser respeitados e tidos como inteiramente pessoais e não sujeitos a especulação como agora”. Os tabloides britânicos massacraram a nacionalista sobre a sua ausência de filhos até à exposição do episódio traumático.

“Se não tivesse perdido o bebé, estaria aqui sentada como ministra? É uma pergunta sem resposta. Não sei mesmo. Já pensei muito nisso, mas não sei a resposta. Gostaria de pensar que sim, porque demonstraria que ter filhos não é uma barreira a tudo isto [a política], mas a verdade é que eu não sei”, admitiu. “Se o preço fosse não estar aqui, não o aceitaria, não”.

Sturgeon é casada com um dirigente de topo do seu partido, Peter Murruiel.

Razões distintas

Justificações menos trágicas têm outros líderes. Marke Rutte, o primeiro-ministro da Holanda, continua solteiro aos cinquenta, mas não descarta “um dia ter mulher e filhos”. Descreve-se como “um solteiro feliz”. Para Rutte, o mais importante é perguntar-se: “Estou feliz agora?”. E a resposta tem sido, “sim” mas solteiro.

O político holandês continua a utilizar um antigo Nokia como telemóvel e não gosta de enviar mensagens. Talvez a situação matrimonial evolua com alguma modernização tecnológica. Nunca se sabe.

No Luxemburgo, Xavier Bettel causou sensação por tornar-se o segundo líder europeu a celebrar um casamento homossexual, depois da primeira-ministra da Islândia, em 2011.

Recentemente, o seu marido, Gauthier Destenay, entrou numa fotografia com as conjugues de líderes mundiais, num encontro da NATO. Casaram-se três meses depois da lei que reformou o casamento por pessoas do mesmo sexo ter sido aprovada no Luxemburgo. A lei da adoção também foi uma iniciativa sua, mas o casal executivo luxemburguês continua, até à data, sem filhos.

Stefan Löfven, primeiro-ministro sueco, também não tem filhos, embora, como nos casos alemão e francês, tenha casado com alguém que já antes tinha dois filhos.