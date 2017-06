Vários moradores da torre de Grenfell, que ardeu esta quarta-feira, garantem que o novo material de revestimento da estrutura terá sido a causa do incêndio.

No entanto, as causas continuam por apurar, apesar das várias teorias ou denúncias feitas. Um delas aponta para um curto circuito num frigorífico de um dos apartamentos do quarto andar.

Este revestimento é, maioritariamente composto por madeira, metal, ou plástico e, ainda de acordo com quem lá vivia, citados pelo Metro, foi também uma escolha baseada no aspeto exterior.