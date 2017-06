Pedro Guerra, um incendiário da bola

O clima que se vive no futebol português tresanda e pouco dignifica os seus intervenientes.

Mas imaginemos que os emails agora trocados entre funcionários ou colaboradores do Benfica e um antigo árbitro tinham como protagonistas figuras ligadas ao FC Porto. O que se diria? Por outro lado, o clube do dragão tem um historial de escutas telefónicas e apitos dourados que os devia remeter a alguma contenção. Os alegados emails trocados entre Pedro Guerra e Paulo Gonçalves com o antigo árbitro Adão Mendes não provam que existiu corrupção, mas deixam muitas questões por responder. E são várias as figuras benfiquistas que questionam o comportamento e o protagonismo de Pedro Guerra. O comentador da TVI e funcionário da BTV, uma memória prodigiosa no que toca a lances ocorridos em jogos de mil nove e troca o passo, não consegue lembrar-se se os emails trocados com o antigo árbitro Adão Mendes são de sua autoria.

Estranha memória deste homem tão dado a recordações. Daquilo que se conhece, os emails revelam alguma fanfarrice e não vão provar coisa alguma. Se assim fosse, estaríamos perante uma verdadeira aberração desportiva, atendendo mais uma vez à fruta e demais alimentos do apito dourado. Mas nada disso implica que o Ministério Público não investigue tudo até ao fim. Da mesma forma que não há culpados antecipados, também no que diz aos inocentes se aplica a mesma regra.

O que meio país se interroga é como é possível Pedro Guerra continuar a representar o clube depois dos estragos que já fez. Ao ver o programa onde entra, há benfiquistas que ficam com vontade de ter outra cor clubística. Mas não é só de emails sobre árbitros que vive o futebol português. A história da proposta do Benfica de proibir os cigarros eletrónicos nos corredores de acesso às cabinas parece uma coisa de miúdos para picar os adversários. Neste caso, Bruno de Carvalho. Será que algum dia o mundo que gravita à volta dos relvados conseguirá ter o talento dos jogadores?