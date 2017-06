Foi durante a madrugada de ontem que se descobriu o novo campeão da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA). Em boa verdade, um caminho que já vem sendo ‘driblado’ desde 2 de junho, dia que ficou marcado por ser o primeiro jogo da final dos play-offs da NBA. Venceram os Warriors. E voltaram a vencer. E a vencer. Três-zero. Os Cavaliers só conseguiram travar o seu adversário no quarto embate. Não havia sequer outra opção se ainda queriam sonhar com uma reviravolta, a fazer lembrar o ano passado, único ano em que, aliás, os Cavaliers conquistaram o título da Liga Norte-Americana de Basquetebol.

Não aconteceu, e tal como diz o ditado, foi a excepção à regra. Durante a madrugada de ontem, os Warriors não quiseram prolongar durante mais tempo esta festa, que se resolveu a dois, depois de já só terem tido acesso aos play-offs as melhores oito equipas das respetivas conferências. Quatro-um, finito. Com 129-120 no marcador estava, assim, alcançado o quinto título de campeão da NBA para os Golden State Warriors, depois das conquistas de 1946/47, 1955/56, 1974/75 e 2014/15. Na década de 40 e 50 sob o nome Philadelphia Warriors.

Percurso imaculado

Ao longo dos play-offs, os Warriors só perderam um jogo (esse mesmo, o quarto encontro da final, diante dos Cavaliers). Nos oitavos de final bateram os Portland Trail Blazers por 4-0 e repetiram, mais tarde, o feito já nos ‘quartos’ sobre os Utah Jazz. Nas meias-finais despacharam os San Antonio Spurs (igualmente em quatro jogos sem resposta) e na final... já se sabe.

Ao longo da época o cenário não foi muito diferente já que nos 82 jogos disputados, os Golden State Warriors somaram 67 vitórias e apenas 15 derrotas (três delas após prolongamento) terminando no primeiro lugar da Conferência Oeste.

Ao contrário da equipa da Oracle Arena, os Cleveland Cavaliers chegaram aos play-offs no segundo posto da tabela da Conferência Este (superados pelos Boston Celtics). No mesmo número de encontros (82), os Cavaliers triunfaram por 51 vezes (três delas depois de prolongamento), e perderam em 31 partidas. Já nos play-offs, LeBron James e companhia só perderam um jogo até ao encontro com o trio Durant, Thompson e Curry, mais precisamente nas meias-finais com os líderes Boston Celtics.

Durant chegou, viu e venceu

Jogou desde sempre nos Oklahoma City Thunder e tornou-se estrela sem conquistar título (coletivo) algum. Em 9 temporadas ao serviço dos Oklahoma disputou duas finais e saiu... como finalista vencido. Apesar disso, Durant nunca precisou de levantar um troféu para se tornar um dos melhores jogadores da atualidade e um dos mais cobiçados. A 4 de julho de 2016 mudou-se para os Golden State Warriors e, praticamente, um ano depois é eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da final dos play-offs da NBA, sucedendo a LeBron James, depois de ter contribuído com 39 pontos no triunfo dos Golden State Warriors sobre os Cleveland Cavaliers. Conquistou o seu primeiro ‘anel’ e foi peça-chave da equipa ao longo de toda a temporada. Mas esta marcha já veio sendo ensaiada, como se viu, ao longo dos últimos 9 meses.

Warriors igualam San Antonio Spurs

Com a conquista do quinto ‘anel’ da NBA, os Golden State Warriors igualaram os San Antonio Spurs, campeões em 1999, 2003, 2005, 2007, 2014, no número de títulos da Liga Norte-Americana de Basquetebol. Apesar do feito, as duas equipas ainda estão longe de alcançarem o registo dos Boston Celtics, atuais líderes do ranking, vencedores por dezassete vezes (em 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008) e dos Los Angeles Lakers, que surgem imediatamente a seguir, com 16 troféus (1948,1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010).